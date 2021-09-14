حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مولود برج العقرب طابع الانتقام، فهم لا يسمحون لأحد بأن يُسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس في برجك يمنحك طاقة عاطفية وتقترب بلطف ممن حولك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.