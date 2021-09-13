حظك اليوم برج الدلو الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج الدلو الصمت على المواجهة، فهو عندما يشعر بعدم التقدير ينسحب من حياة الآخرين بهدوء بدون عتاب أو حوار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقوم بتنمية أعمال وقد يدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.