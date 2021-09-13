حظك اليوم برج الحوت الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يعشق الحرية والسفر والانطلاق وتعلم كل ما هو جديد، كما أنه يرفض القيود والتعامل مع رؤساء أيا كانت الوظيفة، لذلك يفضلون العمل الحر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.