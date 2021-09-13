حظك اليوم الاثنين 13-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتكون الأبراج السنوبة الأثني عشر من 4 أقسام هي الأبراج الترابية، النارية، المائية، والهوائية، ويحرص عليه عدد كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية، التي تختلف من برج لآخر، على متابعة حظك اليوم التي تتغير يوميًا تبعًا لحركة الأفلاك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنضج وتستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم برج الثور 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في إظهار غضبك، وابحث عن الأصلح وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك مشكلة منزلية أو عاطفية وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 13-9-2021 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العلاقات يعمل على تقوية مركزك، ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.

حظك اليوم برج الأسد 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 13-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج العذراء 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 13-9-2021 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يساعدك على الانطلاق نحو آفاق جديدة، وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الميزان 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين، وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك كل السحر والجاذبية، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 13-9-2021 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل المشروعات يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك.. لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم برج القوس 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويعدك ذلك بتطورات إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الجدي 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 13-9-2021 على الصعيد المهني

تقوم بتنمية أعمال وقد يدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم برج الدلو 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 13-9-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت 13-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.