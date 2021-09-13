إنشاء 700 بئر.. تنفيذ مشروع تعزيز موائمة البيئة الصحراوية بمطروح

عقد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح المدير التنفيذي لمشروع المواءمة في البيئات الصحراوية، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، بمقر مبني الإدارة بمدينة مرسى مطروح، لمناقشة خطة العام الأول لأنشطة مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية والممول من صندوق النقد الدولي، بحضور مديري وحدات الدعم الفني والإرشادي ومديري إدارة المياه والأراضي والمراعي والإنتاج الحيواني والنظم الجغرافية ومدير وحدة المجتمعات المحلية والإعلام.

تطبيق الحوكمة لمواجهة التصحر في صحراء مطروح

وأكد المدير التنفيذي لمشروع المواءمة في البيئات الصحراوية على ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تشير إلى تطبيق مبادئ ونظم الحوكمة السليمة في تنفيذ المشروع، ليكون نموذجاً رائداً في مجال مكافحة التصحر، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتأقلم معها، وبالتالي يمكن من خلال هذا المشروع نقل الخبرات المصرية والتدريب لدول أفريقية أخرى، خاصةً في مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة التغيرات المناخية.

ولفت إلى أنه من توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إدراج كافة الأنشطة التي ينفذها المشروع في قواعد بيانات مؤمنة، مع وضع مؤشرات تنموية سليمة لقياس أثر تنفيذ أنشطة المشروع على مدى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمجتمعات المحلية، من خلال ما سيتم تنفيذه سيحقق عائداً اقتصادياً من خلال تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار، وأنشطة تنمية المراعي الطبيعية، وتنمية الثروة الحيوانية، ودعم تنمية المرأة البدوية، وتحسين إنتاجية الحاصلات الزراعية، التي تعتمد على مياه الأمطار.

إنشاء 700 بئر نشو لزيادة حصاد مياه الأمطار بمطروح

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع المواءمة في البيئات الصحراوية أن هذا العام سيتم إنشاء 700 بئر «نشو»، لزيادة حصاد مياه الأمطار بسعة 120 متراً مكعباً لكل بئر، لتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي الحيوانات، بالإضافة إلى إنشاء عدد 60 خزاناً لحصاد مياه الأمطار بسعة 300 متر مكعب لكل خزان، لتوفير المياه الصالحة للري التكميلي لزراعات الخضر بمناطق بطون الوديان، مع إعادة تأهيل 20 بئراً رومانياً بسعة 500 متر مكعب بمناطق عمل المشروع المختلفة، بدايةً من مركز الضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم، فضلاً عن تنمية حوالى 10 كيلومترات طولي فى بطون الوديان، لاستغلال مياه السيول في استصلاح أراضي جديدة يتم زراعاتها بمحاصيل بالتين والزيتون، لصالح الأسر الفقيرة، مع تأهيل الأراضي الواقعة داخل بعض الوديان وتحسين الإنتاجية للحاصلات البستانية.

وأشار المدير التنفيذي للمشروع إلى أنه من ضمن الأنشطة إدارة المراعي التي يقوم على تحسين المراعي المتدهورة بالمجتمعات المحلية بمساحة حوالى 3000 فدان من خلال زراعة الشجيرات الرعوية ، بالإضافة إلى حماية 10000 فدان كمحميات رعوية يتم فيها تنظيم الرعي وحماية مساحة 1000 فدان بغرض جمع بذور النباتات الطبيعية والعمل على إكثار التقاوي، وتوزيع عدد 120 كبش كسلالة محسنة للعمل التحسين الوراثي لقطعان الأغنام البرقي والحفاظ عليها كسلالة منتجة للحوم والتى تتميز بها محافظة مطروح، وتدعيم ذلك بوحدات بيطرية متنقلة لعمل القوافل البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، بالإضافة إلى تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الحقلية والبستانية فى 200 حقل إرشادي نموذجي لتدريب وتأهيل قدرات المزارعين وإنشاء أبراج الحمام، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية وخمسة وحدات صحية متنقلة أخري لخدمة الأهالي داخل التجمعات الصحراوية في عمق الصحراء.