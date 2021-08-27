تطهير 100 بئر رومانية بقرى ونجوع مطروح لتخزين مياه الأمطار

بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أعمال تطهير 100 بئر رومانية قديمة سعة 2000 و3000 متر مكعب من المياه، بقرى ونجوع مطروح والتجمعات السكنية البدوية في عمق الصحراء، وتجهيزها لتخزين مياه الأمطار، إلى جانب إنشاء 296 سدا في الوديان ومصبات مياه الأمطار، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار التى تتساقط بكميات كبيرة تصل لدرجة السيول على محافظة مطروح مع بداية موسم الخريف .

تطهير 100 بئر رومانية وإنشاء سدود وآبار لتخزين الأمطار في مطروح

وقال اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إن العاملين بالجهاز ينفذون حاليا مشروعات فى عمق الصحراء الغربية لتنمية هذه المناطق وإنشاء آبار مياه للنوق السوداء والحمراء، لتشرب وترتوى منها، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى عبر موازنة عام 2021 - 2022، ضمن مشروع مكافحة التصحر، بتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه للمساعدة فى النهوض بالثروة الحيوانية بمحافظة مطروح خاصة الإبل والأغنام والماعز، وننفذ حاليا مشروع تطهير 100 بئر رومانية وإنشاء 1860 خزان نشو سعة 100 مترمكعب وإنشاء 296 سداً.

300 ألف م3 حصاد مياه الأمطار بخطة جهاز التعمير في مطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أننا نستهدف من خلال خطة الجهاز العام المالي الجديد الحالي حصاد 300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار في محافظة مطروح، من موسم شتاء 2021-2022.