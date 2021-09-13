طلعت عبدالقوي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حصاد جهود سنوات

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حصاد لجهود السنوات الماضية، حيث تأتي استكمالا لنصوص الدستور، لدعم وصون حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن دستور عام 2014، يعتبر من الدساتير الرائعة وغير المسبوقة، على مستوى الدساتير المصرية، ويمكن القول على مستوى العالم، حيث نص على عدد من المواد الهامة، وفي مقدمتها حق المرأة في المساواة مع الرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يكون هناك تمكين لها في المجالس النيابية.

الدولة المصرية أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية كل المصريين

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، لتغطية كل المصريين، كما تطرق الدستور المصري في باب كامل إلى الحقوق والحريات، وأهمية صيانة كرامة الإنسان، ومسؤولية الدولة المصرية في الحفاظ عليها، كما ضمن الدستور حق الدولة في الصحة والسكن الكريم والغذاء الصحي.

حقوق الطفل ليست موجودة في كل دساتير العالم

وتابع، أن المادة 80 من الدستور، نصت على حقوق الطفل التي لم تكن موجودة في كل دساتير العالم، كما أن المادة 81 منحت ذوي الإعاقة حقوقا كاملة، والمادة 82 تطرقت إلى تمثيل الشباب، وكل ذلك يعبر عن ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح، أن المجتمع الأهلي يساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبأسعار رمزية وتكون مجانية في أحيان كثيرة، لافتًا إلى أن المجتمع يسهم بقوة في محور التعليم، ومحور التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد، أن الجمعيات الأهلية مهتمة بنشر التوعية بين المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم، لافتًا إلى أن مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن 2022 سيكون عام المجتمع المدني لم تأتِ من فراغ، لكن سببها هو أن رئيس الجمهورية كان متابعا لدور المجتمع المدني في المرحلة الحالية، حيث ساهم بشكل كبير جدا في المبادرات الرئاسية على غرار 100 مليون صحة.