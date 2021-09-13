شروط السفر إلى السعودية.. ضوابط جديدة تطبق من الخميس المقبل

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، مجموعة عن ضوابط جديدة ضمن شروط السفر إلى السعودية، تزامنًا مع قرار الأردن بمنع استقبال حامي التأشيرات السياحية وعقود العمل لأول مرة للعبور من خلالها إلى المملكة، في الوقت الذي لا يزال الوضع كما هو عليه بالنسبة للمقيمين غير الحاصلين على لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتها.

شروط السفر إلى السعودية الجديدة تطبق بداية من الخميس المقبل

وأوضح «حنفي» أنَّه اعتباراً من يوم الخميس المقبل 16 سبتمبر 2021 سيتمّ تحديث آلية وإجراءات دخول القادمين الي المملكة العربية السعودية من المقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

وأضاف «حنفي» أنَّ غير المحصن أو الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بالسعودية يقدم فحص بي سي آر (pcr) خلال 72 ساعة قبل دخول المملكة وتطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي 5 أيام يتم خلالها فحصين الأول خلال 24 ساعة من الوصول والثاني في اليوم الخامس.

الالتزام بأوقات فحص كورونا للقادمين إلى السعودية

ووفقًا له، يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا»، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور النتيجة سلبية، والقادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية والمملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة بالمنظمة وغير معتمدة بالمملكة عليه تقديم فحص (pcr) سلبي خلال 72 قبل القدوم وتتبع نفس إجراءات الحجر المؤسسي السابقة.

هيئة الطيران المدني السعودي تحدث شروط السفر إلى السعودية

وأوضح عادل حنفي أنَّ «هيئة الطيران المدني السعودي أفادت أنه يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم حسب الآتي: تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر عاماً إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام على أن يتمّ فحص كورونا (pcr) لمن أتمّ 8 أعوام فيما فوق في اليوم الخامس».

كما تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتمّ 18 عامًا فما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، كما أنَّه يجب ان يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوفرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي.

وعلى من استكمل أحد اللقاحات الغير معتمدة بالسعودية (سينوفارم أو سينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية بعد الوصول.

وأوضح «حنفي» أنَّه يجب على القادمين التسجيل في منصة (قدوم) قبل الوصول للمملكة العربية السعودية.