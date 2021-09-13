آخر اخبار السعودية.. تحديث إجراءات دخول المملكة وتخفيض مدة الحجر الصحي

تصدر المملكة العربية السعودية تحديثات لدخول القادمين إليها، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. وبشأن آخر أخبار السعودية أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها، وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

وفي تفاصيل آخر أخبار السعودية، أوضحت هيئة الطيران المدني السعودي، في بيان لها اليوم، أن هناك تعليمات جديدة بشأن دخول القادمين إلى المملكة مرتبطة بلقاح كورونا، منوهة إلى العمل بذلك اعتبارًا من يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

شروط دخول القادمين إلى المملكة العربية السعودية

- تقديم القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة فحصًا بتقنية «بي سي آر» سلبي لعينة أُخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

- تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام.

- إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

- يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق توكلنا في خدمة التسلسل الزمني.

- تنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وتنطبق نفس الإجراءات على القادم للملكة والذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة.

شروط دخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم

وأكدت هيئة الطيران المدني السعودي، أنه يُسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم وفقًا لما يلي:

- تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشرة عامًا إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

- تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشرة فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.