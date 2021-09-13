تردد قناة كراميش للأطفال 2021 على النايل سات

تبحث كثير من الأمهات عن تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2021 على النايل سات، ليتابعها أطفالهن وتسليتهن والاستفادة مما تقدمه هذه القنوات من معلومات أو برامج أو غيرها، وخاصة خلال فترة الإجازة وذهاب المرأة إلى العمل، وجلوس الطفل في المنزل بمفرده.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» تردد قناة كراميش للأطفال الجديد2021، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، ويمكن متابعة قناة كراميش من خلال التردد الجديد، كما يلي:

تردد قناة كراميش للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

ترددات قنوات الأطفال المختلفة

وفي إطار اهتمام الكثيرين من الآباء بقنوات الأطفال نستعرض فيما يلي تردد قنوات الأطفال التي تحظى بشعبية كبيرة في دول العالم العربي، كما يلي:

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجدالتردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.