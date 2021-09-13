رغم قرار «الموسيقيين».. حالة وحيدة يمكن للمطرب الغناء فيها على فلاشة

رغم القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع استعمال الفلاشات في الحفلات الغنائية منعا باتا، إلا أنه يمكن للمطربين الغناء على الفلاشة، خاصة أن هناك مطربين اعتادوا على الغناء «بلاي باك» نظرا لتأثر صوتهم مع مرور الزمن.

قرار«الموسيقيين» بعزف فرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد

وحول هذا، كشف المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، قصة قرار النقابة بمنع استخدام الفلاشة في الحفلات، قائلا في تصريحات لـ«الوطن» إن الأصل في قرار نقابة المهن الموسيقية، هو اجبار أي مطرب على تشغيل فرقة موسيقية معه في الحفل مكونة من 8 أشخاص، وليس منع تشغيل الفلاشة لمجرد المنع، فلو كان هناك مطرب يريد الغناء بلاي باك، ولكن معه فرقة غنائية مكونة من 8 أفراد، يمكنه تشغيل الفلاشة ما دامت الفرقة ستعزف أيضا رفقته».

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت عدة قرارات الأسبوع الماضي، منها قرار منع الغناء بفلاشة، بالإضافة إلى أنها قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر المجلس أيضا إيقاف المطرب الشعبي، رضا البحراوي، عن الغناء لمدة شهرين، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

سكرتير الموسيقيين: الفلاشة ممنوعة في حال عدم وجود فرقة

يذكر أن أغلبية المطربين وبالتحديد مؤدو المهرجانات، اكتفوا بالغناء بالفلاشة خلال العامين الماضين، منذ جائحة كورونا، وذلك بسبب قلة الاحتفالات والعائد المادي المخصص لهم منها، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود حالة ركود في الوسط الغنائي والموسيقى وتدهور حال عدد كبير من الموسيقيين وعازفي الإيقاع في مصر.