«الموسيقيين» تنفي تراجعها عن قراراتها الأخيرة: لا تهاون مع «الفلاشة»

أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أنها ملتزمة تمامًا بقراراتها الأخيرة، نافيًا صحة ما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، التي تصب في مصلحة أعضاء جمعيتها العمومية على حد تعبيره.

وجاء في البيان الصادر عن النقابة اليوم، «تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدى البعض وتعارض المعلومات مع الواقع».

ومن جانبه، شدد الفنان هاني شاكر على أن مجلس النقابة لن يتهاون في تطبيق القرارت التي اتخذت للإصلاح، وتحديدا تطبيق قرار منع الغناء على الـ «فلاشة» ابتداءً من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وطالب نقيب المهن الموسيقية، بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

قرارات «الموسيقيين»: وقف البحراوي وسحب ترخيص شاكوش

جاء ذلك البيان بعد تداول شائعات حول تراجع نقابة المهن الموسيقية عن قرارتها الأخيرة بعد أزمة المطرب الشعبي رضا البحراوي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وشملت القرارات وقف «البحراوي» عن الغناء لمدة أسبوعين، بينما تم سحب تصريح الغناء من حسن شاكوش نهائيا دون مدة محددة، بالإضافة إلى منع الغناء على «فلاشة» أو أي مسجل صوتي، على أن يكون الغناء من خلال فرقة موسيقية لا يقل عددها عن 8 أفراد.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا صحفيًا بالعقوبات الموقعة على رضا البحراوي وحسن شاكوش بعد التحقيق معهم من قبل الشؤون القانونية بالنقابة، وأشارت النقابة إلى أن التحقيق مع «شاكوش» تناول إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة، والتقليل من أعضائها أمام الجمهور على خشبة المسرح.

تفاصيل الأزمة بين رضا البحراوي وحسن شاكوش

ودخل المطرب الشعبي رضا البحراوي في خلاف مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وصل إلى التراشق بالألفاظ على المسرح خلال حفلهم في الساحل الشمالي، نهاية أغسطس الماضي، ووصل الأمر إلى منصات التواصل الاجتماعي، حتى قررت النقابة وقفهما لمدة شهر حين التحقيق معهما.