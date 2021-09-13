جولة ميدانية للأئمة السودانيين بالجامع الأزهر والحسين «صور»

أجرى الوفد السوداني، الذي يزور مصر حاليا، جولة ميدانية بمسجدي الجامع الأزهر والإمام الحسين بالقاهرة، وأشاد الوفد الذي يضم أئمة وواعظات من دولة السودان الشقيق، ببرامج الدورة التدريبية المشتركة، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكاديمية الأوقاف

وبحسب بيان عن وزارة الأوقاف، فقد نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين 13 سبتمبر جولة ميدانية لكل من مسجد الجامع الأزهر الشريف ومسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وأعرب الأئمة السودانيون، بحسب بيان الوزارة، عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن الطيبة على نفوسهم، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري على هذه البرامج الرائعة للدورة التدريبية الثانية المشتركة، سواء من ناحيتها العلمية أو من الناحية الثقافية.

كان في استقبال الوفد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، كما كان في استقبال الوفد بالجامع الأزهر الدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، وقد قام بشرح مراحل تطوير الجامع الأزهر ولفتة سريعة عن أروقته وما تم من تجديدات فيه.

وزير الأوقاف يشكر شيخ الأزهر

من ناحية أخرى، توجه الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق بين الأزهر والأوقاف.

وأكد جمعة على الجهود المبذولة في هذه الدورة التي تم انعقادها في الفترة من 8-8- 2021 إلى 26- 8- 2021م التي شارك فيها خمسة عشر إمامًا، كما سبق مشاركة خمسة عشر إمامًا في الدورة التي تم انعقادها في الفترة من 3- 7- 2021م إلى 29- 7- 2021م، كما يشارك خمسة وعشرون إمامًا في الدورة المنعقدة حاليًا في الفترة من 4- 9- 2021م إلى 23- 9- 2021م .