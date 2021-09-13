مصطفى شعبان يستعين بمنشور على «فيسبوك» لتوضيح حقيقة صيده عصافير الزينة

هاجم عدد كبير من رواد «فيس بوك»، الفنان مصطفى شعبان، بعد نشره أول أمس صورة، بعد رحلة صيد في محافظة مطروح على حسابه بموقع «فيس بوك»، ما جعل البعض يتهمه بالتحريض على قتل الحيوانات، وأن ذلك الأمر غير إنساني.

حقيقة صيد مصطفى شعبان عصافير الزينة

وعلق مصطفى شعبان، على الواقعة، بمشاركة «بوست» للكاتبة أسماء علاء الدين وهي توضح ذلك الأمر، قالت فيه: «ياريت الناس قبل ما تهاجم وتنشر خبر، أو حد يدفعلها عشان تهاجم فنان ملوش أي مواقف فجة أو غير إنسانية؛ تحاول تفهم الأول قبل ما تنساق. أولًا اللي في إيد مصطفى دا اسمه حمام قمري، أو البعض يطلق عليه (الحمامة السلحفائية) ودا الموسم بتاعه وهو أكل الملوك، زي ما ناس كتير عارفة، حوار إنه نوع عصافير لا يؤكل وعصافير زينة والحاجات دي مايدخلش على عيل صغير لأن باختصار هو كفنان وشخصية عامة مش هيعمل كده».

وأضافت أسماء: «فرضا فنان تاني مكانه، معتقدش إن البدو اللي عندهم كرامتهم وأخلاقهم أغلى من أي حد وعاداتهم فوق الكل هيوافقوا إنه يعمل كده، ياريت الصحفيين وهم بيكتبوا ياخدوا بالهم من البوست دا كويس أو على الأقل يحاولوا يسألوا خبير إيه نوع الطير اللي في إيد مصطفى وأقرب طريق للحقيقة المعرفة والبعد عن الجهل والمهاجمة بدون دليل».

مصطفى شعبان يرد على الجدل.. والبدو يدافعون عنه

ورد مصطفى شعبان على الـ«بوست» السابق كاتبا: «أشكرك أستاذة أسماء للبحث والتوضيح الصحافة مسؤولية».

وكان البدو في مرسي مطروح، قاموا بالدفاع عن مصطفى شعبان وكتب بعضهم يقول: «الفنان مصطفى شعبان كان اليوم في ضيافة إخوتنا عيت علواني، ولم تحصل ضجة بسببه، لأنه احترم الأصول والعادات والتقاليد وجاي يستمتع بأجواء الصيد، مش يصور في مشهد تمثيلي، واللي يحترم البوادي، البوادي يعطوه واجبه في حدود الاحترام المتبادل».