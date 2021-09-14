دندرة.. هنا قبلة السائحين من أنحاء العالم: «ينتعش في الشتاء»

دندرة من أهم المناطق في محافظة قنا، حيث يوجد بها أهم المعابد والمزارات السياحية القديمة، وهو معبد الإله حتحور في دندرة، الذي يبعد نحو 55 كيلو عن معابد الأقصر الفرعونية الأثرية، ومعبد دندرة يأتي إليه السائحون من كل أنحاء العالم من قديم الزمان، وفي فترة الصيف تقل فيه الحركة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع الموسم السياحي الشتوي تنشط حركة السياحة وخاصة السياحة الثقافية وتكون قادمة من الأقصر، وهناك مطالب للشركات السياحية بوضع معبد دندرة على خريطة برامج السياح في محافظة الأقصر حتى تزداد الأعداد وتعود كما كان عهدها قبل ثورة يناير.

دندرة.. 75 سائحا أجنبيا يزورون المعبد

قال الدكتور عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة بمركز قنا، إن المعبد بالأمس استقبل نحو 75 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات من الروس والصينيين والأمريكيين واليابانيين وجنسيات أخرى جاءوا على متن حافلات كبيرة وصغيرة قادمين من محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن معبد دندرة قيمة أثرية كبيرة يستحق الكثير لأنه يحمل حقبة تاريخية مهمة في حياة مصر قديمة وهو ما دونته الكتابات الموجودة على الجدران، مطالبا المسؤولين في الآثار والسياحة بالضغط على الشركات بوضع دندرة على الخريطة السياحية.

سعر تذكرة دخول معبد دندرة للأجانب والمصريين

وتأتي أسعار تذاكر معبد دندرة للمصريين والعرب عن الأجانب.

-سعر تذكرة دخول للمصريين 10 جنيهات.

- سعر تذكرة للطلاب المصريين 5 جنيهات.

-سعر تذكرة دخول الأجانب 120 جنيها.

-سعر التذكرة للطلاب الأجانب 60 جنيها.