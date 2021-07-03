«بداية» و«نور البصيرة» و«تمكين دندرة اجتماعيا» يفوزون بجائزة «مصر الخير»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الختامي لجائزة مصر الخير، لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها الثانية، وذلك بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، كعضو تحكيم للجائزة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

أقسام الجائزة

واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وتم تقسيم الجائزة إلى ثلاثة اقسام وهي جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها ممارسات مسؤولة في مجال التنمية المستدامة والثانية موجهة للمبادرات الشبابية، والثالثة موجهة إلى رواد العمل الأهلي في مجال التنمية ولهم ممارسات متميزة في هذا المجال.

سعت الجائزة في دورتها الثانية لتحقيق الغاية الأولى من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وهي "القضاء على الفقر"، حيث تقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من جميع ربوع مصر بمشروعاتها في مجال القضاء على الفقر وتم تصفيتهم وفق مراحل مختلفة وفقاً لمجموعة من القواعد والمعايير، إلى 14 جمعية و4 مبادرات شبابية، قدمت عروضها أمام لجنة تحكيم مستقلة تضم في عضويتها عددا من رواد العمل الأهلي المصري، وانتهت باختيار الجمعيات الثلاث الفائزة بالجوائز "الذهبية والفضية والبرونزية" ومبادرة واحدة فازت بالجائزة الذهبية، بالإضافة إلى مبالغ مالية لدعم المشروعات والمبادرة الفائزة.

وفاز بالجائزة 3 جهات، حيث جاء في المركز الأول مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي بقرية دندرة، وفي المركز الثاني جمعية بداية للأعمال الخيرية وفي المركز الثالث جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين.

مليون جنيه دعم للجمعيات الثلاث الفائزة

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم مليون جنيه دعمًا لكل جمعية من الجمعيات الثلاث الفائزة بالإضافة إلى 500 ألف جنيه لكل جمعية من الـ 11 الأخرى المشاركة في المسابقة، والتي كانت على وشك الفوز، وذلك تعزيزا لجهود الجمعيات، شريطة أن تعود تلك المشروعات بالنفع على المجتمع.

وحول الجائزة التقديرية للشخصيات والتي تقدم لها عدداً من الشخصيات التنموية تم اختيار المهندس نبيل ابادير، وهو أحد رواد العمل الأهلي، للجائزة التقديرية للأفراد وتم اختيار دكتورة أمنية النادي، أحد الكوادر الشبابية، للجائزة التشجيعية .

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها، إن ملف "القضاء على الفقر" الذي تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مباديء العدالة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.

وأضافت القباج أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلي أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة الى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.

وتابعت أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التي انخفضت من 32.5% فى عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% فى 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الاعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الابعاد والنظر الى التنمية بشكل متكامل واكثر شمولا يتضمن جوانب اخري مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الاولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.

إعداد استراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعي

وأوضحت القباج، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعي من أجل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في القضايا المجتمعية المختلفة وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين ووضع السياسات التي تضمن حقوقهم أثناء ممارسة العمل التطوعي.

وأشارت إلى أن الوزارة على تقديم برامج الدعم الفني والتدريب لمؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين بها، وذلك بنظم ومناهج معتمدة دوليا لخلق مسارات وظيفية احترافية لمجالات العمل بالمجتمع المدني وتحسين جودة الموارد البشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني.