«الوطنية للصحافة»: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مايو 2021 وحتى أوائل شهر يونيو 2021، يوم الأربعاء المقبل الموافق 15سبتمبر 2021.

تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية

وأكدت الهيئة في بيان مقتضب لها منذ قليل، أنه يجرى تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.

بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الأحد الماضي الموافق 12 سبتمبر الجاري عن شهر سبتمبر 2021، قائلة: «وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله» بحسب بيانها.

ندوة الوطنية للصحافة

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة نظمت ندوة في وقت سابق اليوم بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وشارك فيها الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.

كما حضر الندوة، الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الديار المصرية، ووليد عبدالعزيز وأسامة سعيد وسامح عبد الله وشيماء عبدالاله أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وحضر أيضًا أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية.