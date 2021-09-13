«لو عاوز تمتلك محل أو صيدلية في مزاد علني».. إليك التفاصيل

يرغب الكثيرمن الشباب في امتلاك محلات تجارية أو شراء صيدلية، ولكنهم يجدون صعوبة في ذلك، بسبب الأسعار الخيالية التي لا يستطيعون تسديد ثمنها، وتيسيرًا على المواطنين طرحت هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، عددًا من المحلات والصيدليات.

طرح 31 محلا تجاريًا وصيدليتين ومخبز للبيع بالمزاد العلني

وصرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، بأنه جرى طرح 31 محلا تجارياً وصيدليتين ومخبز للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان و15 مايو، وذلك في بيان للهيئة نشرته وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز التفاصيل عن المزاد العلني لشراء الصيدليات والمحلات التجارية الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية التابع لوزارة الإسكان، وكيفية التقديم للفوز في هذا المزاد.

مزاد وزارة الإسكان للمحلات التجارية والصيدليات

يمكن المشاركة في المزاد التابع لهيئة المجتمعات العمرانية والعقارية، للحصول على المحلات التجارية أو الصيدليات أو المخابز، بعد شراء كراسات الشروط، إذ تتاح كراسات الشروط والمواصفات بقرى مدينة العاشر من رمضان و15 مايو، المقرر عقد جلسات المزاد العلني بهما، وذلك في إطار سعي وزارة الإسكان لتحقيق التنمية المستدامة، و لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة.

مساحات المحلات التجارية المطروحة

كما أوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى طرح 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح (من 29م٢ : 92م٢) بالدور الأرضي للسوق الملحق بها مبنى الشهر العقاري بالمحور الشرقي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الاثنين، الموافق 11 أكتوبر القادم.

وفي ذات الصدد، قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه جرى طرح 17 محلاً تجاريًا وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح من (12م2 : 74م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 27/10/2021.