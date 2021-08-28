طرح 63 محلا تجاريا و4 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بـ4 مدن جديدة

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، على أنه تم طرح 63 محلاً تجاريا و4 صيدليات و12 وحدة مهنية وإدارية و3 مخابز بـ4 مدن جديدة هي: «النوبارية الجديدة - بدر - السادات - الصالحية الجديدة».

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

طرح 20 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات مختلفة في النوبارية

وأوضح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 20 محلاً تجاريا، وصيدلية بمساحات تتراوح من «11م2 : 42م2»، و10 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح من «30م2 : 100م2» بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأربعاء 22/9/2021، والإثنين 15/11/2021، مضيفاً أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من «25م2 : 33م2» بسوق الحي الثاني وسوق ابني بيتك موقعي «1 و2» بالمدينة للبيع بجلسة المزاد العلني يوم الإثنين 15/11/2021.

طرح 8 محال تجارية بمساحات مختلفة في الصالحية الجديدة

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من «13م2 : 54م2» بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الإثنين 25/10/2021.

طرح 13 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات مختلفة في مدينة بدر

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح 13 محلاً تجاريا وصيدلية بالدور الأرضي بالسوق التجارية الكبيرة بمساحات تتراوح من «32م2 : 99م2»، ومخبز بلدي بمساحة «395 م2 مبني + سور » بمنطقة «إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية» بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء19/10/2021.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم طرح 14 محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من «18م2 : 37م2» بالحي الخامس بمنطقة البنفسج بالسوقين رقمي «1، 2»، ومخبز بالحي الخامس بمنطقة النرجس بالسوق رقم 6 بمساحة «217م2»، ومخبز بالحي السابع منطقة c بمساحة للمبنى 120م2، وبالسور بمساحة 395م2 بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الثلاثاء 19/10/2021، والثلاثاء 30/11/2021.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من«22م2 : 75م2»، ووحدتين مهنيتين بمساحات تتراوح من « 75م2 : 80م2» بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 3/10/2021.