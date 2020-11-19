تفاصيل طرح 6 محلات تجارية وصيدليتين ووحدات بمزاد علني في 6 أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح 6 محلات تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 19 م2 إلى 40 م2، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 63 م2 بمناطق سوق الحي 209 م2 – سوق "جنة مصر" التوسعات الشمالية - جنوب الأحياء شباب 63 م2 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

تفاصيل كراسة الشروط للاشتراك بالمزاد العلني:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية أو وحدة.

تُباع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد بمبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية أو وحدة جنيه بمقر جهاز المدينة.

يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

ويمكن للراغبي نفي دخول المزاد معاينة الوحدات على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

تعقد جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق 14 ديسمير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الجهاز.

ويسدد مبلغ 10000 جنيه تأمين دخول المزاد لكل وحدة، و25000 جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

ويمنح المزاد نظم تقسيط مميزة ولمعرفة المزيد عن المزاد يمكن متابعتة من هنـا .

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان؛ لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مزاد علني بأكتوبر الجديدة

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، طرح 17 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 14م2 إلى 100م2، بالإضافة إلى 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من 30م2 إلى 60م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن هذا الطرح يأتي في إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وتوفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.

وأشار رئيس جهاز المدينة في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن المزاد يتم على أكثر من مرحلة، وأول موعد له يوم 15 من نوفمبر الجاري.