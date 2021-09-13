الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة الجمعة المقبل «صور»

أعلنت وزارة الأوقاف، اعتزامها افتتاح 8 مساجد جديدة، إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى افتتاح مسجد واحد صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبل، 17 سبتمبر الجاري، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو الماضي، حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا، بحسب بيان الوزارة-

افتتاح مساجد جديدة

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيانها، أن المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1- الحاجة نظرات- عرب مطير- بياض العرب- بندر بني سويف

2- النور- منشئة عمر- الفنت- الفشن

مديرية أوقاف الأقصر

3- العتيق- نجع محمد عامر- أصفون- إسنا

4- مجلس مدينة أرمنت- أرمنت الوابورات- أرمنت

مديرية أوقاف كفر الشيخ

5- الصنفاوي- كفر الطايفة

مديرية أوقاف أسيوط

6- الرحمن القبلي- قرية بني حسين- مركز أسيوط

7- محمد علي عبد الله- قرية العدر- مركز أسيوط

مديرية أوقاف سوهاج

8- العتيق- الحلافي- مركز البلينا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف بني سويف

1- الرحمة- قرية سالم العبد- شنرا الفشن.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت الأسبوع الماضي، افتتاح 7 مساجد جديدة هي: «سيدي عبدالسلام، النور في منطقة سيوة بمديرية أوقاف مطروح، والنخيل- بلاط في مديرية أوقاف الوادي الجديد، و4 مساجد في مديرية أوقاف الفيوم وهي الوسطاني الكبير- مركز عبد الله- الفيوم، عباد الرحمن- مركز الفيوم شمال، التقوى- النقلة- طامية ثان، النور- أبو السعود- مركز الفيوم شمال»

خطبة الجمعة المقبل

كما أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة القادمة هو «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، وذكرت الوزارة أن حق الوطن على أبنائه من أوجب الحقوق وآكدها، والمشاركة في بنائهورقيه من أعظم المهمات وأشرفها؛ فالوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، فالحر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس.