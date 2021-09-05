«الأوقاف» تكافئ المتميزين وتفتتح 7 مساجد جديدة الجمعة

قالت وزارة الأوقاف، إنَّه من خلال تجربة الوزارة في نظام تحفيز العاملين المتميزين بهيئة الأوقاف وانعكاس ذلك بمردود إيجابي على إيرادات الوقف، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتعميم التجربة بوزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها حيث كلف الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للحوكمة، باتباع نظام جديد للتفتيش العام بديوان عام الوزارة.

تفتيش وزارة الأوقاف

وبحسب بيان عن وزارة الأوقاف منذ قليل فقد أكّدت الوزارة أنَّ نظام التفتيش الجديد يقوم على إثابة جميع القيادات المتميزة وبخاصة الإشرافية «الوسطى» وأصحاب العهد والمفتشين في جميع الإدارات والمديريات، حال تميز إداراتهم ومناطق تفتيشهم وانضباطها التام في العمل وعدم وجود مخالفات بها ، لتوازن سياسة عقاب المخطئ والمقصر مع سياسة إثابة وتحفيز المجتهد والمتميز سلوكيًا ووظيفيًا .

إثابة المتميزين في الأوقاف

وواصلت الوزارة حديثها عن إثابة المتميزين، موضحة أنَّه «على سبيل المثال كما يحال أي أمين مخزن يوجد خلل في عهدته، يكافئ أمين المخزن عند انضباطه التام في عمله وحفاظه التام على عهده دون أي خلل سواء عند الجرد العام أو عند التفتيش المفاجئ».

افتتاح مساجد جديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 7 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا الجمعة القادمة 10 سبتمبر الجاري، وقالت الوزارة في بيان « ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 169 مسجدًا، منها 148 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1- سيدي عبدالسلام - سيوة.

2- النور - سيوة.

مديرية أوقاف الوادي الجديد

3- النخيل - بلاط.

مديرية أوقاف الفيوم

4- الوسطاني الكبير – م عبد الله –م الفيوم.

5- عباد الرحمن – م الفيوم شمال.

6- التقوى – النقلة – طامية ثان.

7- النور – أبو السعود – م الفيوم شمال.