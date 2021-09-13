أهرامات الجيزة تستضيف 200 شاب وفتاة من المحافظات الحدودية

استضافت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الإثنين، 200 شاب وفتاة من المشاركين ببرنامج «أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية»، ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.

واستقبل المشاركون الأستاذ أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما.

الشباب يتقطون صورا تذكارية تحت سفح الأهرامات

وأعرب الشباب عن سعادتهم بزيارة الأهرامات، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر، أحد عجائب الدنيا السبع، وأيضا تمثال أبو الهول.

الزيارة ضمن تعاون مصمر بين وزارتي «السياحة» و«الشباب»

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.