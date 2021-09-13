الإعدام شنقاً لشقيقين قتلا شخصا أخذاً بالثأر في مغاغة

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبد الفتاح الشربيني، وأحمد محمد صالح، وبحضور محمد مكرم صلاح، وكيل النيابة العامة، وحازم سليمان، أمين السر، حضورياً وبإجماع الآراء، مساء اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا لكل من «خ. ج.»، وشقيقه «ع.»، في الجناية رقم 30640 لسنة 2020 جنايات مركز مغاغة بالمنيا، والمقيدة برقم 1278كلي شمال المنيا، لاتهامهما وآخر بقتل المواطن «عيد. م»، عمداً مع سبق الإصرار، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث «أ. م. أ.» بالسجن المؤبد.

تغريم المتهمين

وقررت المحكمة تغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليهم، ومصادرة السلاح الناري غير المرخص والذخيرة المضبوطة بحوزتهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألفا وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الجنائية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن «عمار ع. م. ع.»، بعدما تتبع المتهمون الثلاثة تحركات المجني عليه، رغبة في الانتقام، بسبب خصومة ثأرية قديمة، قُتل فيها شقيق المتهمين المحكوم بإعدامهما، وعاونهما المتهم الثالث، وما إن ظفروا بالمجني عليه حتى أمطروه بنيران أسلحة نارية أعدوها خصيصاً لارتكاب الواقعة، ولاذوا بالفرار على دراجة نارية.

أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط

وقضت محكمة جنايات المنيا، في وقت سابق اليوم الاثنين، حضوريا وبإجماع الأراء بمعاقبة 4 متهمين وهم: «محمد عبد الحميد محمد علي، وشهرته محمد عبد الحليم نجم، وخالد محمد عبد الرازق أحمد، وشهرته أشرف محمد عبد الرازق، وعاشور خليل أمين خليل، وإبراهيم ورداني محمود أحمد»، بالإعدام شنقاً، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لتورطهم في أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط، خلال أحداث العنف التي تزامنت مع فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، كما قضت المحكمة بالمؤبد لـ22 متهماً لاشتراكهم في نفس الأحداث.