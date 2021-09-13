إسدال الستار على قضية عنف سمالوط.. التفاصيل الكاملة بالأسماء

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، حضورياً وبإجماع الآراء، بمعاقبة 4 متهمين، هم «محمد عبد الحميد محمد علي»، وشهرته «محمد عبد الحليم نجم»، و«خالد محمد عبد الرازق أحمد»، وشهرته «أشرف محمد عبد الرازق»، و«عاشور خليل أمين خليل»، و«إبراهيم ورداني محمود أحمد»، بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لتورطهم في أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط، خلال أحداث العنف التي تزامنت مع فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي.

المؤبد لـ22 متهماً في أحداث عنف سمالوط

كما قضت المحكمة بمعاقبة 22 متهماً آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، عما أُسند إليهم من اتهامات وإلزامهم بالمصاريف، وهم: «عبد الباقي محمود على عبد الحكيم، وخيري محمود عبد الوهاب أحمد، وشهرته خيري عبد الوهاب، ورضا محمد سعد عبد الله، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد صلاح عبد السلام أبو الحسن، وشهرته عضمة، وفرج خشن عبد المعطي، ومحمد جميل عبد النعيم، وأحمد جمال الأشرم، ومحمد نجاح صابر حافظ، ومحمود محمد أحمد، وشهرته محمود أبو الدقل، وأحمد أنور محمد حسين، وشهرته أحمد أنور إبراهيم، ومحمد فاروق علي عباس، وماجد فاروق بغدادي حسن، وسيد خشن عبد المعطي، وحسام حسين ضاحي، ومحمود عاطف إسماعيل طوفان، ومحمد إبراهيم موسى رشوان، وعاصم إبراهيم موسى رشوان، وعلي محمد فتح الله، وعماد محمد محمد الأزهري، وأحمد محمد فتح الله، ومحمد فتحي مخلوف».

المشدد 15 سنة لـ20 متهماً باقتحام مركز سمالوط

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، وهم: «حمدي السيد عبد الفتاح السيد، وعمران عاشور محمد، وشهرته عمران العشماوي، وياسر طه أمين خليفة، وشهرته ياسر العمدة، وسيد محمد جلال سيد، وياسر محمود عبد الحكيم، ومحمد عاطف إسماعيل طوفان، وحسن شعبان جابر حافظ، وشهرته بدران، وجلال طه سر محمود حفيظ، وأحمد محمود أحمد إسماعيل، وطه عبد البصير محمد علي، وشهرته غيبوبة، وهاني حسن صديق عبد السلام، وعصام محمد درديري عبد العزيز، وفتحي هلال محمد الأزهري، وعمرو ربيع محمد الأزهري، وعادل جمال أبو اليزيد، وهاني فريال حسن رمضان، وشريف فتحي مخلوف عيد، وشعبان إسماعيل ناجي، وكمال غريب كامل، وناجي جمال إسماعيل».

المشدد 10 سنوات لـ15 متهماً باقتحام مركز سمالوط

تضمن قرار المحكمة معاقبة 15 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم: «محمد معروف محمد حمودة، ومصطفى محمود رياض أبو السباع، ومجدي خيري فتح الله، وشهرته الملواني، ومحمود رشدي محمد علي، وحسن عمر سليمان، ومحمود رشدي فؤاد حسن، وشهرته ماندو، وكمال شعبان مخلوف، وعلي عبد الحكيم، ورجب عزام محمد، وربيع شعبان علي حسن، وفهد رضوان طايع محمد، وشهرته مصطفى، ومحمد جميل صابر علي، وإبراهيم خيري حيدر، ومجدي يوسف محمد علي، ويوسف محمد يوسف».

انقضاء الدعوى لـ10 متهمين بعفو رئاسي في 2017

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى لكل من: «شوبك خلف مرسي، وطارق مصطفى عبد الغني تاج الدين، وأحمد مصطفى جابر حافظ، وحسين شعبان جابر حافظ، ومهدي فتح الله محمد علي، وشهرته الملواني، وصفوت فتح الله محمد، وشهرته صفوت الملواني، ومحمد فتح الله محمد، وشهرته محمد الملواني، وإسلام رشدي محمد علي، ونادي أحمد إبراهيم علي، ومصطفى مخيمر عمر إبراهيم»، لصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2017 بالعفو من العقوبة.

انقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته

وعدم قبول إعادة الإجراءات من قبل «أحمد فولي فؤاد حسن»، لرفعها من غير ذي صفه، واعتبار الحكم الجنائي ما زال غيابياً قبل المتهم.

وقضت المحكمة حضورياً ببراءة «سيد مجدي سيد أحمد»، وشهرته «إسلام»، مما أسند إليه.

كما قضت بتغريم كل محكوم عليه مبلغ 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص، وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة عدا الأسلحة الشرطية.\

إلزام المحكوم عليهم بدفع 22 مليونا قيمة ما تم تخريبه

وقضت المحكمة بإلزام جميع المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها قيمة المباني والأشياء التى تم تخريبها وإتلافها والمرفق بيانها بالأوراق.

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشاريين: صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن.