«إسكان النواب»: سوق العقارات يحتاج لضبط لإتاحة الفرص أمام كل المطورين

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات تحتاج إلى ضبط وهو علاقة بين الحكومة ومطور العقار والمواطن، مبينا أن الحكومة لا تأخذ أي قرار إلا بإشراف المطور العقاري، موضحا أنه سيتم صدور قانون اتحاد المطورين خلال أشهر قليلة وسيحقق طفرة في العلاقة بين المطور العقاري ومشتري الوحدة حيث سيتم تصنيف المطورين العقاريين حسب رأسمال المطور وخبرته في السوق والمشروعات التي قدمها.

جلسة قريبة مع رئيس الوزراء لتقنين شراء الأراضي

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، أمس الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كل المطورين الجادين لديهم رغبة عالية في تنقية السوق، لافتا إلى أن تطبيق قانون المطورين العقاريين سيتيح مراقبة المطورين بشكل أدق والانتهاء بالبناء في أسرع وقت بعد الفحص المالي والفني من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ولكن هناك أراضي ليست تابعة للهيئة وسيتم مراجعتها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

آلية لإشراك صغار المطورين العقاريين

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنظيم السوق لا يستهدف إلى إخراج المطورين العقاريين الصغار من السوق وسيتم إسناد المشاريع حسب قدرة المطور العقاري، متابعا: «هيتعمل آلية تمكنه من الاستمرار في السوق مش ياخد مشروع أكبر من إمكانيته ويكون اتورط ولو عندنا مشروع 20 فدان مثلا المطور الصغير هياخد 5 فدان بس ولو معندوش قدرة مالية لجزء من المشروع مش هينفع لأنه مش لازم يعتمد على فلوس العملاء بنسبة 100%».