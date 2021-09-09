«لو ساكن إيجار قديم».. احذر من حيل ملاك العقارات لإخراج المستأجرين

تجددت دائرة النقاش حول أزمة الإيجار القديم عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، والذي أكد سعي الدولة المصرية لزيادة الشقق المعروضة للمواطنين قائلا:«أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق»، ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب قضية الإيجار القديم بكافة جوانبها خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

حيل يستخدمها بعض المستأجرين للإبقاء على الوحدات السكنية

من جانبه، حذر مصطفي السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، من الحيل التي يستخدمها بعض المستأجرين للإبقاء على الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وكانت من أبرز هذه الحيل تسجيل العقار في وزارة الآثار المصرية سواء بطرق قانونية أو غير قانونية وذلك لإبقاء المستأجرين داخل العقار الذي يسكنون به وعدم إزالته.

شروط تسجيل العقارات في قانون الآثار

وقال السعداوي خلال حديثه لـ«الوطن» إن بعض المستأجرين بنظام الإيجار القديم يسعون للسيطرة على العقار سواء بطريقة أو أخرى، إذ إن تسجيل العقارات في وزارة الآثار يتطلب أن يمضي عليه 100 عام، بالإضافة لأن يكون به بعض العناصر الزخرفية المميزة، وأن يكون أساس العقار جيدا ويتحمل للبقاء سنوات طويلة.

تسجيل العقارات بطرق غير قانونية

وأوضح أستاذ القانون بجامعة المنيا، أنه لابد من موافقة اللجنة التابعة لوزارة الآثار على تسجيل العقار بالوزارة لعدم هدمه، إلا أن بعض المستأجرين يستخدمون طرقا غير قانونية لتسجيل الشقة أو العقار في الوزارة المختصة، فضلا عن تأجير بعض المستأجرين للعقار بمقابل أعلى من سعره لأشخاص آخرين بهدف الربح.

إطلاق مياه الصرف الصحي حول المنزل لهدمه

وفي المقابل، حذر أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، من الحيل الشهيرة التي يستخدمها بعض ملاك عقارات الإيجار القديم لإخراج المستأجرين من العقار، ألا وهو إطلاق مياه الصرف الصحي حول المنزل، الأمر الذي يؤدي إلى سقوطه في حال إذا كان العقار قديما ومتهالكا، لأن مياه الصرف الصحي بها الكثير من الأملاح، التي تؤدي إلى تآكل أساسيات المنزل مع مرور الوقت.