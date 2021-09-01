الخطيب: مبادرات الإسكان ضبطت سوق العقارات وقضت على «التسقيع» (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» تحمل نوعا من الخصوصية، لاسيما وأنها تتداخل مع مبادرة التمويل العقاري، والتي لها فائدة 3% متناقصة على 30 عاما، متابعا «وهنا تتبنى الدولة فلسفة كبيرة، وترغب في تقليل الأسعار وضبط أسعار العقارات في السوق المصري الذي أصبح مبالغ به ومتصاعد، والهدف هو الإكثار من المعروض وعمل عملية كساد في السوق لضبط الأسعار، وحل مشكلات التسقيع والإيجار القديم، فهذه المبادرات تهدف لأكثر من هدف وتحل أكثر من مشكلة».

أزمة الإيجار القديم دخلت مرحلة الانفراجة بـ«كثرة المعروض»

وشرح رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» أن أزمة الإيجار القديم التي أثيرت الفترة القديمة يتم حلها الآن بكثرة المعروض وضبط السعر، وخفض الارتفاع الكبير بسوق العقارات الذي أصبح مبالغا به وقد لا يكون مناسبا للكثير من طبقات المجتمع، متابعا «تلاحظ تدخل الدولة المصرية في ضبط أسعار الشقق وتجارة الأراضي، وهو الأمر الضروري والهام للمواطن المصري، الذي إذا لم تلتفت له الدولة المصرية في هذا الأمر وتركته يعاني كثيرا ولن يستطيع أحد الشراء من سوق العقارات لأن ذلك سيكون فوق قدرة المواطن البسيط ومتوسطي الدخل».

العقارات متوفرة الفترة الأخيرة لكل فئات المجتمع البسيطة والمتوسطة

أضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على بشاشة قناة «dmc»، أن العقارات أصبحت متوفرة الفترة الأخيرة لكل فئات المجتمع البسيطة والمتوسطة، بعدما كان يصعب على المواطن شراء شقة أو وحدة سكنية، وأصبح الآن كل مواطن يرغب في الحصول على وحدة سكنية يستطيع ذلك، وقضت الدولة المصرية على عملية «التسقيع» بضبط السوق.