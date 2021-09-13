مواطنون للسيسي: نعيش في أمان منذ توليك.. والرئيس: ربنا يجبر بخاطركم

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمنطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، إذ قال أحد المواطنين للرئيس: «جزاك الله كل خير عن مصر»، فيما رد مواطن آخر: «أنا عاوز سلامتك بالدنيا يا ريس.. مش عاوز حاجة لنفسي».

السيسي للمواطنين: أنا جاي أطمن عليكم

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطنين: «أنا جاي هنا عشان أطمن عليكم وأطمن على البلد»، فيما قال مواطن: «أنا عندي أخ عاجز، لا ليه قبض ولا ليه أي حاجة، وكل ما نقدمله على حاجة يرفضوا، عنده شدة في رجله من ورا، لا عارفين نقدم له على شغل، ولا نعمل أي حاجة خالص يا ريس».

السيسي يتبادل الدعاء مع المواطنين: ربنا يديم علينا الأمان

فيما وجه السيسي حديثه للمواطنين قائلا: «طب والدنيا هنا عاملة إيه؟»، فرد أحد المواطنين: «من ساعة ما حضرتك ما مسكت، وإحنا في أمان الأمان الأمان الأمان، فضل من الله، ربنا سبحانه وتعالى مخلي حضرتك سبب إن الـ100 مليون يعيشوا في أمان»، ورد عليه السيسي: «ربنا يديم علينا الأمن والسلام»، ورد المواطن: «ربنا يديمك علينا ريس»، ورد السيسي: «ربنا يجبر بخاطرك».