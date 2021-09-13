مواطنون يستقبلون السيسي بهتافات «تحيا مصر»: بنحبك وشايلين صورك (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، إذ استقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات: «الله أكبر يا ريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر»، فيما رد الرئيس: «أنا عاوز أتكلم معاكم شوية».

الرئيس لمواطن:«ربنا يديك الصحة ويطول عمرك»

وقال الرئيس للمواطنين: «السلام عليكم الأول، حضراتكم عاوزين إيه؟»، فيما رد عليه أحد المواطنين: «أنا بالنسبة لي حاصل على الدبلوم من سنة 1984، لا ليا وظيفة ولا معاش ولا أي حاجة، وسايب القاهرة في السن ده، وجاي اشتغل هنا، نفسي في أي حاجة، أنا عندي 3 بنات وشغال استورجي، بنت اتجوزت و2 لسة».

وتابع المواطن: «والله ما جهزت غير البنت اللي اتجوزت، ومجهزتش أي حاجة للتانيين، وعاوز أي حاجة أعيش بيها الباقي من عمري، ربنا يخليك يا ريس»، فيما رد الرئيس: «ربنا يديك الصحة ويطول عمرك»، موضحًا أنه من منشية ناصر- القاهرة، ولم يكن له نصيب لأخد وحدة سكنية بالأسمرات.

مواطن للسيسي:«بنحبك يا ريس وشايلين صورتك معانا»

فيما أخرج مواطن آخر محفظته الخاصة، وأخرج صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي منها، موجهًا حديثه للرئيس: «احنا بنحبك يا ريس وشايلين صورتك معانا أهي».