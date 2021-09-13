طفل للسيسي: «عمو أنت بتلف على البيوت دي كلها؟».. والرئيس: «والله ياريت»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم.

وخلال جولته، تحدث مع عدد من الأطفال وقام بمصافحتهم، وسألهم عن أسمائهم، فردت طفلة: «اسمي هلا، وعاوزة سلامتك»، وقامت بمصافحته.

السيسي يصافح أطفالا: المدرسة حلوة

فيما قام الرئيس السيسي، بمصافحة الأطفال «آدم وعبد الرحمن و«عدي» وجميعهم بالصف الثاني الابتدائي، ووجه حديثه للطفلة «هلا» قائلا: «بتذاكري كويس؟ بتلعبي رياضة ولا لا، المدرسة كويسة؟ إنتوا كلكم أخوات»، فيما أجابوا على الرئيس بالإيجاب، فيما مازح طفل الرئيس السيسي، خلال جولة التفقد، إذ قال له «عمو.. هو إنت بتيجي تلف على البيوت دي كلها».

أطفال يدعون الرئيس بـ«عمو»

ورد الرئيس السيسي ضاحكًا: «والله ياريت، والله نفسي ألف على البيوت كلها»، كما صافح الرئيس السيسي طفلين في مرحلة رياض الاطفال، وقالا له: «إزيك يا عمو»، وكان رد السيسي: «أهلا وسهلا بيكم، كويس إني شوفتكم، عاوزين حاجة يا حلوين».