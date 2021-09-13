مواطن يطلب من السيسي علاجا لقدمه.. والرئيس: «عينيا.. أنتم أهلي وناسي»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية اليوم، بمنطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، إذ قال أحد المواطنين للرئيس: «عاوزين نشتغل يا ريس، إحنا شغالين في الخردة، وأنا داخل من على البوابة بيعارضوني، ويرجعوني».

نجار يعمل في شرم الشيخ للرئيس: الحمد لله بنكسب هنا كويس

وأضاف «المواطن»: «إحنا شغالين في الخردة، مثلا حديد بايظ، أو مرتبة بايظة، إحنا بنجيبها ونصلحها، وكله بياكل عيش»، موضحًا أنه لا يعمل في أسواق معينة، «احنا هنا بنعتمد على الناس اللي جاية تشتغل، اللي عاوز سرير فرداني، اللي عاوز دولاب فرداني»، بينما قال أحد المواطنين ويعمل نجارا، إنه يتكسب مبالغ جيدة بشرم الشيخ.

الرئيس لمواطنين في مدينة الرويسات: أنتم أهلي وناسي

وتابع المواطن: «أنا نجار، من الإسكندرية، بس شغال هنا، بكسب كويس، هنا نقدر نوفر شوية، هناك في إسكندرية اللي رايح على قد اللي جاي»، فرد السيسي: «الدنيا غالية هناك؟»، فأجاب المواطن: «أيوه يا ريس»، فيما طلب منه مواطن علاجا لقدمه، فرد السيسي: «من عينيا»، وهتف الجميع: «عاوزين سلامتك يا ريس، مبسوطين أننا شوفنا حضرتك، مش بنصدق اننا نشوفك»، فيما رد الرئيس: «أنتم أهلي وناسي»