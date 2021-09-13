كشف ملابسات فيديو تعدي مواطن على آخر بسلاح أبيض في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص، أحدهم يقوم بالتعدي على آخر بمقبض سلاح أبيض بدمياط.

تحديد مرتكبي الواقعة

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص مرتكبى الواقعة، وأن جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط، حيث قاموا بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب بأسلحة بيضاء، كانت بحوزتهم محدثين ما به من إصابات بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.