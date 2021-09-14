«علي بابا والأربعين حرامي» يواصل نجاحه بساحة الهناجر

يواصل عرض العرائس «علي بابا والأربعين حرامي» نجاحه على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يوميا في الثامنة مساء حتى 16 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

ونجح عرض «علي بابا والأربعين حرامي» الذي يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، في جذب أنظار جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، خاصة الأطفال الذين يتفاعلون مع العرض ويحرصون يوميا على التصوير مع عرائس العرض عقب انتهائه.

العرض من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

الأداء الصوتي لشخصية علي بابا إهداء من الفنان محمد الصاوي

الأداء الحركي للفنانين «محمد نوفل، ياسر جمعة، محمد فايز، محمد فوزي بكار، هشام إبراهيم، باسم نور، محمد جاد، رشا جميل، حمادة محمود، أحمد صالح»، والأداء الصوتي للفنانين «هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوي، عماد عبد العظيم، حسن الشريف»، والأداء الصوتي لشخصية علي بابا إهداء من الفنان القدير محمد الصاوي.

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام فى الفترة من 22 يوليو الماضى حتى 16 سبتمبر الجارى، وتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية، وعروضا مسرحية للأطفال قدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة 30 جنيها.