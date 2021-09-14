شال عنه جريمة.. الداخلية تكشف احتيال سائق لتبرئة طالب تورط في حادث سير

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه إثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التي اصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث «للتنصل من المسؤولية الجنائية».

المتهم أبدل القيادة مع شخص آخر للتنصل من الجريمة

وأوضحت الداخلية في بيان لها، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنه بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة موظف بإحدى شركات السياحة، مقيم بالجيزة وبرفقته آخرين، اصطدم بالمواجهة بسيارة أخرى قيادة سائق، مقيم بالقاهرة وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو والذي توفي.

وأشارت الداخلية إلى أنه بتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث هو طالب، مقيم بالجيزة، واستعان بآخر الذي يعمل سائقا لديه، والذي ادعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث على خلاف الحقيقة.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم «الطالب المشار إليه» للعرض عليها.