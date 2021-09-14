خضوع زوجة الفنان نبيل الحلفاوي لعملية جراحية

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، خضوع زوجته لعملية جراحية.

وكتب الحلفاوي، خلال التدوينة قائلا: «أنا بخير والحمد لله، زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة، أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة».

وانهال على منشور «الحلفاوي» التعليقات من الجمهور ودعواتهم لزوجته بالشفاء العاجل، ورد الحلفاوي خلال تدوينة شكر من خلالها متابعيه قائلا «والله بدأت بمحاولة الرد على كل من تكرم بالتعبير عن مشاعره الطيبة، ولكن طوفان المحبة والدعوات الصادقة أعجزني»، واختتم «لا أملك إلا أن أدعو بالمثل لكم جميعا، ولكم كل الامتنان والشكر، مني ومن زوجتي عافاها الله».

نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدد من الأعمال الفنية بسبب كورونا

وكان الفنان نبيل الحلفاوي، أعلن نهاية العام الماضي اعتذاره عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة خلال فترة كورونا، في ظل تصاعد حالات الإصابة بالفيروس في المجتمع خصوصًا بين عدد من أهل الفن.

وكتب الحلفاوي، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلًا: «عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي فصل الشتاء، ولمّا نشوف أخرتها».

وكان آخر عمل شارك فيه الحلفاوي مسلسل «القاهرة كابول» رمضان 2021 وكتب عنه وقتها قائلا «فاضل لي يوم أو يومين الشهر المقبل في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم، ربنا يعديهم على خير».

مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.