نبيل الحلفاوي يطالب الجمهور بالدعاء لـ هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

طالب الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره بالدعاء للفنان هادي الجيار، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، والتي على إثرها دخل العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب «الحلفاوي»، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلًا «العزيز هادي الجيار في العناية المركزة (كورونا).. وعلى جهاز تنفس صناعي.. دعواتكم مش ضروري تكتب.. تكفي دعوة قلبية صادقة عند قراءة التويتة».

يذكر أن الفنان هادي الجيار أعلن أمس الجمعة عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

ووخضع الفنان هادي الجيار للعزل المنزلي مع أخذ البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، لكنه لم يؤت بثماره، ليشعر بعدها بصعوبة في التنفس وتعب شديد نتيجة نقص الأكسجين في الجسم، وطلب من نقابة المهن التمثيلية مساعدته.

وفي صباح يوم الجمعة نُقل الفنان هادي الجيار إلى أحد مستشفيات الهرم ودخل العناية المركزة ووُضع على أجهزة التنفس الصناعي، لتصرح الفنانة نهال عنبر بأن الحالة الصحية له تدهورت ويمر بحالة حرجة للغاية.

وتعرض الفنان هادي الجيار في نهاية 2019 إلى وعكة صحية شديدة، حُجز على أثرها بأحد المستشفيات بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وخرجت الشائعات وقتها تفيد بتدهور حالته الصحية.

ومُنعت الزيارة عن الفنان هادي الجيار في المستشفي نتيجة لسوء حالته الصحية، خاصة أنه من أصحاب الأمراض المزمنة فهو يعاني من مرض القلب، ولذلك تضاعفت أعراض الفيروس عليه سريعًا.

وقدم هادي الجيارعدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي «مدرسة المشاغبين» والتي جسد فيها دور «لطفي» وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها «مقص عم قنديل» عام 1985، واشتهر بأدواره المتنوعة، وكان آخر فيلم له عام 2009، بينما كان آخر ظهور له في مسلسل «سك على اخواتك» وعُرض في دراما رمضان 2018.