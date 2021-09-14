جهود كبيرة للكشف عن ملابسات مقتل سيدة كرداسة

فحصت قوات الأمن ما يقرب من 17 كاميرا مراقبة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة حامل متأثرة بعدة إصابات بالغة في رأسها نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، ووجدتها قوات الأمن ملقاة منذ 5 أيام، أثناء المرور على أحد شوارع المناطق الخالية من السكان بـ"كرداسة".

جهود شرطية للتوصل إلى هوية قتيلة كرداسة

راجعت الأجهزة الأمنية، بلاغات التغيب في عدد من أقسام الشرطة لكشف هوية السيدة المجني عليها من بينهما قسم شرطة كرداسة ومركز شرطة إمبابة، وقسم شرطة الوراق وقسم شرطة أوسيم وقسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك لمعرفة عما إذا كان هناك بلاغات تغيب تحمل نفس مواصفات جثة السيدة التى تم العثور عليها في أحد الشوارع بجوار صندوق قمامة.

استعجال تقرير الطب الشرعي والإستماع للشهود

واستعجلت النيابة العامة استخراج تقرير الطب الشرعي للجثمان لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي تبذل فيه أجهزة الأمن قصارى جهدها للكشف عن غموض الواقعة من خلال الإستماع لأقوال شهود العيان في المنطقة المحيطة من العثور على الجثة وتفريغ كاميرات المراقبة.

الحاداث وقع في مكان آخر والقاتل هرب

أوضحت التحريات الأولية أن المجني عليها تم قتلها في مكان آخر غير الذي تم العثور عليها فيه بمنطقة كرداسة، بعد هروب المتهم ولا تزال التحقيقات مستمرة، وكان قد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتباشر التحقيقات.

فريق أمني يحاول كشف غموض جثة كرداسة

تم تشكيل فريق بحثي، للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف ألغازها وغموضها خاصة بعد مرور 5 أيام حتى الآن على الواقعة ولم يتم التوصل للقاتل أو التعرف على هوية السيدة المجني عليها، وقامت النيابة العامة بمناظرة الجثة وتبين وجود إصابات بالرأس، بجانب العثور على وشم على جسدها، فضلًا عن أنها حامل في الشهور الأولى.