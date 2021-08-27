الطب الشرعي: «الهيروين» وراء وفاة سيدة مجهولة عثر على جثتها في كرداسة

كشف تقرير الطب الشرعي، عن أسباب وفاة سيدة مجهولة الهوية، عُثر على جثتها ملقاة في أرض زراعية، بدائرة قسم شرطة كرداسة، مشيرا إلى تناولها جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

تشريح الجثة

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثة سيدة مجهولة الهوية، في العقد الرابع من العمر، عُثر على جثتها في أرض زراعية بمنطقة كرداسة ولا توجد إصابات ظاهرية، لمعرفة سبب الوفاة.

وتم أخذ عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، وتبين من خلال التحليل تعاطي المتوفاة لمخدر الهيروين، وتم كتابة التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة سيدة في زراعات كرداسة

يذكر أن مأمور قسم شرطة كرداسة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لـ سيدة في العقد الرابع من العمر، وترتدي كامل ملابسها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها حول الواقعة، وكشف هوية المتوفاة واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

جثة مجهولة لطفل غريق في شبرا الخيمة

وفي سياق منفصل، تكثِّف مباحث القليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة لطفل غريق في مياه النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت المباحث بكشف هوية الطفل الغريق واستدعاء أسرته لسماع أقوالها.