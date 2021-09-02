بسبب خلاف على 40 جنيها.. شاب يذبح ابن عم والده في كرداسة

أنهى شاب حياة ابن عم والده ذبحا أمام المارة في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب خلاف على 40 جنيها، حيث جرى ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل شخص في كرداسة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين العثور على جثة، خالد رمضان عبد الغني، في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بحرج ذبحي بالرقبة وطعن بالصدر، وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل ابن عم القتيل.

وأضافت التحريات أن والد المتهم تشاجر مع شقيق المجني عليه الأصغر بسبب الخلاف على 40 جنيها وذلك لرفضه السداد، وذهب والد المتهم إلى المجني عليه ليشكو له شقيقه الأصغر ويطالبة بإحضار المبلغ من شقيقه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تدخل وسب المجني عليه ثم انصرف إلى منزله وأحضر سلاحا أبيض، وانتظر حتى أبصر الضحية وغافله بأن ذبحه من الخلف ثم سدد له طعنه في الصدر.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه ذبح المجني عليه بسبب قيام شقيقة الأصغر بالنصب على والده في 40 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

طفل يذبح زميله في المقطم

وفي سياق آخر، جدد قاضي المعارضات أمس حبس طفل 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بذبح زميله في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة تقابل المتهم مع المجني عليه وعاتبه في واقعة قديمة، وتطور الأمر إلى مشاده كلامية، قام المتهم على إثرها بتسديد طعنة برقبة المجني عليه بواسطة «رقبة زجاجة»، أسفر ذلك عن وفاة الأخير في الحال.

وجرى ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وأمس جدد قاضي المعارضات قرار الحبس.