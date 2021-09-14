بعد زيارة الرئيس السيسي.. تعرف على مستقبل «الرويسات» بشرم الشيخ

تعد منطقة الرويسات بشرم الشيخ من أكبر مناطق المدينة، وتقع على يمين الطريق الدائري تجاه مدينة دهب، وتمتد لنحو 6 كيلو مترات طولا، محاطة بسور ولها مدخل واحد ومخرج واحد.

في عام 1995 جرى إنشاء منطقة الرويسات بهدف إقامة مجمع صناعي ونقل الورش الموجودة في حي النور والأنشطة التجارية الكبيرة إلى المنطقة الجديدة، وبالفعل جرى تقسيم المنطقة وتراوحت مساحة القطع بين 200 و600 متر مربع بالنسبة الورش، ثم جرى إنشاء تقسيم سكني عبارة عن فيلات بمساحات تجاوزت 300 متر، وتبلغ مساحة الرويسات 10 كيلو مترات مربعة، وعدد السكان يترواح بين 12 ألف و13 ألف مواطن، وتضم نقطة شرطة وخمس مساجد ومدارس للتعليم الأساسي.

بداية العشوائيات في منطقة الرويسات

جرى تخطيط منطقة الرويسات في البداية بشكل يتناسب مع المدينة السياحية العالمية، وكان هناك التزام تام من المواطنين بشأن تنفيذ شكل واشتراطات البناء بالرويسات، وعام 2004 بدأت العشوائيات تظهر في المنطقة وكانت الحالات التي تستحق التقنين آنذاك 95 حالة فقط طبقا لمجلس المدينة آنذاك.

تقنين أوضاع الحالات المستحقة فقط

اللواء هاني متولي محافظ جنوب سيناء الأسبق، أكد حينها تقنين أوضاع الحالات المستحقة فقط وإزالة التعديات الموجودة وكانت أعدادها تصل إلى 300 حالة، وفي عام 2011 عقب ثورة يناير تعرضت الرويسات لهجمة شديدة وبدأت أعمال وضع اليد على الأراضي ثم بدأ واضعوا اليد تقسيم المنطقة وبيعها دون وجه حق، حتى بلغت التعديات أكثر من 3000 حالة، ما أدى إلى تشويه المنطقة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب، اصطدم بواقع مرير في الرويسات عقب توليه المسئولية، واستطاع أن يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لإنشاء وحدات سكنية حضارية وإنشاء تقسيم سكني تمهيدا لإزالة العشوائيات.

إنشاء 496 وحدة سكنية و600 قطعة أرض للقضاء على العشوائيات

ووقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة الرويسات العشوائية وجرى الموافقة على إنشاء 496 وحدة سكنية كاملة المرافق، بالإضافة إلي إنشاء تقسيم يضم 600 قطعة كاملة المرافق، وجرى إنشاء الوحدات السكنية تحت إشراف جهاز تعمير سيناء وتسلم عدد من المواطنين شققهم بعد استكمال الضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي أوصي بضرورة استكمال تطوير الرويسات وتحويلها إلى منطقة حضارية تليق بشرم الشيخ.

وأضاف أن الرئيس فاجأ الجميع بزيارة الرويسات التي استغرقت أكثر من 30 دقيقة والتقى بعدد من المواطنين خلال زيارته للمنطقة واستمع إلى مطالبهم، ولفت إلى أن الرئيس تفقد المنطقة العشوائية والوحدات السكنية التي أنشأها صندوق تطوير العشوائيات، وقام بتوزيع مبالغ مالية علي الأطفال.

مخطط يستهدف توطين 50 ألف مواطن في الرويسات

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هناك مخطط يستهدف توطين نحو 50 ألف مواطن وتحويل الرويسات إلى منطقة جاذبة وذات طابع خاص عن طريق إقامة مساكن نموذجية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمرافق وإقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمنطقة، وكل مواطن يحصل علي شقة يقوم بهدم الأرض التي تعدى عليها للقضاء على العشوائيات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التطوير بلغت تكلفتها 300 مليون جنيه وتضمنت إقامة 496 وحدة شاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تقسيم 600 قطعة أرض كاملة المرافق وتوزيعها على المواطنين.