السيسي لمواطني الرويسات: «أنا جاي هنا عشان أخدمكم.. عينيا ليكم»

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جولة تفقدية، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، وتبادل التحية والحديث مع المواطنين. وخلال الجولة، تحدث مع عدد من المواطنين، وقال أحدهم له: «يا سيادة الرئيس، أنا عديت 60 سنة، نفسي أعيش بكرامة زي ما حضرتك بتقول كرامة، ربنا يخليك لمصر»، وكان رد السيسي: «يا نهار أبيض.. عينيا الاتنين».

السيسي: أنا موجود هنا عشان أخدم يا ابني

وبعد استماع الرئيس السيسي لشكاوى المواطنين، قال أحد الشباب: «معلش ياريس على الطلبات دي»، فيما رد الرئيس: «عينيا، معلش ليه؟ أنا موجود هنا عشان أخدم يا ابني».

وغادر الرئيس السيسي المنطقة، ليهتف له المواطنون: «تحيا مصر.. تحيا مصر».

السيسي: «فين الهدية بتاعة البنت دي»

وانتقل الرئيس لمكان آخر، وتحدث مع مواطنين آخرين، الذين احتفوا بوجوده وسطهم. وقال أحدهم: «والله إنت منورنا يا ريس، معلش عاوزين طلب»، فيما رد السيسي: «عيني.. إحنا هنا عشان نخدمكم»، وقام بمصافحة الأطفال المتواجدين في هذه المنطقة، وأصر السيسي على إعطاء كل الأطفال نقودًا، إذ رأى طفلة لا تحمل نقودًا، فسأل من حوله «فين الهدية بتاعة البنت دي».