توصيل المرافق لمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ

قالت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية، للبدء في توصيل الموافق لمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت نائب المحافظ في تصريح لها، اليوم الجمعة، أنه جرى التواصل مع اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي كتيبة المياه، للاتفاق على وضع مخطط للبدء في تنفيذ المشروع، مع وضع إطار زمني للتنفيذ.

وأكدت أن منطقة الرويسات تعد أحد الأحياء السكنية والتجارية التابعة لمدينة شرم الشيخ، جرى تأسيسها عام 1996، بهدف إقامة منطقة صناعية، وأخري تجارية لخدمة المدينة، وبالفعل جرى نقل الورش بالكامل من أحياء النور والهضبة إلى هذه المنطقة الجديدة، التي جرى تقسيمها بشكل مميز، وفقاً لنموذج أعده مجلس مدينة شرم الشيخ في ذلك الوقت، ولكن جرى إقامة مناطق سكنية عشوائية غير مخططة بها، وتحولت المنطقة إلى بؤرة عشوائية.

وأشارت إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سعى على مدار السنوات الماضية لتطوير المنطقة، بعد أن أصبحت بمثابة تحد أمام المسئولين بالمحافظة، مع الحفاظ على حق المواطنين في توفير حياة كريمة بمنطقة متوفر بها مختلف الخدمات.

وأضافت أن محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات قاما بتوقيع برتوكول للقضاء علي العشوائية في منطقة الرويسات، وبناء مساكن راقية للسكان، إضافة إلى ترفيق 600 قطعة أرض وتوزيعها علي المواطنين، لافته إلى أن مشروع التطوير تضمن إنشاء 70 عمارة سكنية، بواقع 1120 وحدة سكنية، وجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.

وأكدت أن الهدف الأساسي للمشروع هو توطين ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن وتحويل الرويسات إلى منطقة ذات طابع خاص عن طريق إقامة مساكن نموذجية، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمرافق، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية بها.