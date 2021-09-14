وزير البترول: القطاع يسير بخطى ثابتة في زيادة استثماراته بفضل الاستقرار السياسي

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام البترولي؛ لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020 /2021، التي بدأت بشركتي أنابيب البترول والغازات البترولية «بتروجاس».

قطاع البترول يسير بخطى ثابتة في زيادة استثماراته

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إن ما تنعم به مصر من استقرار سياسي وأداء اقتصادي متميز، وفر لقطاع البترول تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالميًا، مشيرًا إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة في زيادة استثماراته وتطوير كياناته والبنية الأساسية القائمة وزيادتها ملتزمًا بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

الوزير يوجه بسرعة تنفيذ منظومة التحكم القومي

ووجه الوزير، بالإسراع في تنفيذ منظومة التحكم القومي في الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية، التي تعمل على زيادة تأمين تشغيل المنظومة ودعم سرعة اتخاذ القرار في ظل الأهمية الحيوية التي تحظى بها الشبكة كشريان حيوى يعمل على نقل الخام والمنتجات البترولية بكفاءة من حقول البترول وموانئ الاستقبال ومصافي التكرير إلى كافة أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات والوفاء بكافة احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

توفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ

وأشار «الملا»، إلى توفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حاليًا، منها 3 منافذ على البحر الأبيض المتوسط، و4 منافذ على البحر الأحمر في مقابل منفذين فقط من قبل، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية بالحقول والموانئ ومد خطوط نقل بوتاجاز جديدة ورفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم البدء في تطبيق التحول الرقمي بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكى في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.

الالتزام بتطبيق متطلبات منظومة الأمن الصناعي والسلامة

وأوضح أن التطوير والتحديث الشامل في كافة مناحى منظومة العمل البترولي ينعكس بالإيجاب على الأداء وتحقيق الأهداف، مشددًا على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية لمواجة تفشى فيروس كورونا؛ حفاظًا على العاملين والمنشآت واستدامة الأعمال.

نقل 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز

من جانبه، استعرض المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول، أهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية باستخدام أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أنه تم نقل نحو 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز منها نحو 28 مليون طن خام ومتكثفات، و8ر31 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز، بإجمالي إيرادات نحو 8ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام السابق.

كما استعرض موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز، من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة عدد من الخطوط والسعات التخزينية بالمستودعات ومحطات التدفيع، في ظل التحديث والمستمر لتكون الشبكة مواكبة لأهداف الوزارة التوسعية واستثمار البنية الأساسية من خلال المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار رئيس الشركة، إلى قيام أنابيب البترول بعمليات تعديل مسارات عدد من الخطوط القائمة بالتنسيق مع جهات الدولة؛ دعمًا لمشروعات رفع كفاءة الطرق وزيادة خطوط ومحطات مترو الأنفاق وتنفيذ القطار الكهربائي السريع.

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس، استعرض المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال وما تم في تكليفات الوزارة بتحديث منظومة شحن وتفريغ مقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية على مستوى الجمهورية وتركيب وصلات تحكم ذكية بمحطات التعبئة الإقليمية والحقول ومقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية وذلك لمزيد من تأمين بيئة العمل ورفع كفاءة المنشآت والمعدات والحفاظ على العاملين.

توفير نحو 3.7 مليون طن من البوتاجاز

وأضاف أنه تم توفير نحو 3.7 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام والذى تم تغطية احتياجاته من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 314 مليون أسطوانة خلال العام تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين ليصل الإجمالي إلى 3092 على مستوى الجمهورية.

ضخ 3 ملايين و876 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق

ولفت رئيس الشركة إلى ضخ 3 ملايين و876 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها؛ للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن، فيما تم توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 220 ألف طن.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية، والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية ومحمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام.