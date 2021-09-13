وزير البترول: توسعات غير مسبوقة بميناء الحمراء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء أصيل من استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرا إلى أن ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط هو أحد أهم هذه الموانئ، الذي سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ إنشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية.

إقامة توسعات جديدة بالبنية الأساسية لميناء الحمراء

وأضاف «الملا»، خلال رئاسته للجمعية العامة لشركتي بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المسئولة عن إدارة الميناء وبدر للبترول، أنه جار حاليًا الإعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية لميناء الحمراء البترولي، التي تخدم منظومة المركز الإقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر، إضافة إلى إسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.

الاستمرار في رفع كفاءة منظومة السلامة بميناء الحمراء

وأكد ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجديدة والمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء والمتابعة المستمرة لتذليل أي تحديات في هذا المجال، مشددًا على أهمية تعزيز إجراءات وتدابير السلامة على رأس أولويات العمل بميناء الحمراء كأحد المراكز الاستراتيجية لتداول وتجارة وتخزين المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط، موجها بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة السلامة بالميناء والاستعانة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة تكنولوجيا ًجنبًا إلى جنب مع تأهيل وتدريب العاملين بالميناء بشكل مكثف في مجالات السلامة لتحقيق أعلى فعالية في هذه المنظومة الحيوية.

إنشاء مستودعي تخزين جديدين بميناء الحمراء

وخلال الجمعية العامة لشركة ويبكو استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة أهم المشروعات الحالية ونتائج الأعمال، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء على مساحة 120 فدانًا وستشمل إنشاء مستودعي تخزين جديدين رقم 9 و10، إضافة إلى التسهيلات الخاصة بالمستودعين، وجارى حاليًا إعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة المقاول العام شركة بتروجيت.

وأضاف أن الميناء نجح في استقبال وتداول 82 مليون برميل زيت خام على مدار العام بمتوسط 225 ألف برميل يوميًا، لافتًا إلى أنه تم مؤخرًا تشغيل مستودع جديد وهو المستودع رقم 7 بالميناء في مارس الماضى ليسهم في زيادة سعة التخزين بالميناء بنسبة 40٪ لتصل إلى 2.13 مليون برميل، وجار حاليًا إنجاز أعمال المستودع رقم 8 حيث يعد هذين المستودعين البالغ تكلفتهما الاستثمارية 64 مليون دولار محورًا رئيسيًا في تطوير قدرات الميناء.

إضافة نظم احتياطية حديثة للإطفاء لحماية المستودعات

وبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التحكم الآلي بمنطقة الميناء بواسطة شركة إنبي، التي تعد أحدث منظومة للتحكم وإدارة التشغيل بموانئ التداول وتمثل نقلة نوعية متطورة في إدارة وتشغيل ميناء الحمراء بأعلى كفاءة، وكذلك تحقيق أعلى مستويات الأمان في التشغيل، وجاري تعزيز منظومة مكافحة الحريق بإنشاء محطة مكافحة برية احتياطية، وإضافة نظم احتياطية حديثة للإطفاء لحماية المستودعات إلى جانب تحديث إمكانيات مكافحة التلوث البحري انطلاقا من كون الميناء مركزا لمكافحة هذا النوع من التلوث علي ساحل البحر المتوسط.

تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في حقل بدر -1 بالصحراء الغربية

وعلى جانب، آخر استعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول نتائج أعمال حقل بترول بدر -1 بالصحراء الغربية، الذى تشرف ويبكو على تشغيله، حيث وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولى وبما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز، مشددًا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الإنتاج للحفاظ على سلامة العاملين.

1.5 مليون برميل.. إجمالي حقل بدر ــ 1

وبلغ إجمالي إنتاج حقل بدر -1 خلال العام 2020/2021 مليون ونصف المليون برميل، وتم حفر 6 آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلى نحو 17.25 مليون برميل، وتم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الإنتاجية وسعات التخزين بالموقع، التي تخدم أيضا عددًا من شركات الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية في إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة، وفق بيان وزارة البترول.