وزير البترول يكشف كواليس وإجراءات ضخ الغاز للبنان: التصدير في أقرب وقت

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاق الرباعي الذي أُجري الأربعاء الماضي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان بشأن إعادة إحياء خط الغاز العربي وتصدير الغاز إلى لبنان كان الهدف الرئيسي منه هو دعم أشقائنا في لبنان لتجاوز محنته وعثرته، وذلك بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجاز ذلك في أسرع وقت، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون».

وأضاف «الملا»، أن الاجتماعات التي جرت على مستوى وزراء الطاقة والبترول للدول الأربع كانت مراجعة للحسابات لكل الأطراف، كون الغاز سيمر عبر الأردن وسوريا ومن ثم فكل الأطراف لها تفاصيل وأعمال مختلفة داخل منظومة الخط العربي، موضحًا أن المشروع كان متوقفًا منذ عام 2011 وكان يضم أمورًا فنية مختلفة ويتطلب الأمر مراجعات فنية للمنشآت الناقلة وغيرها من الجوانب المختلفة.

الانتهاء من المراجعات في غضون 3 أسابيع

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن هناك محطات قياس ومحطات ضغط، فضلًا عن الخط ذاته الناقل للبترول، وكذلك هناك أجزاء من الخط في بعض البلدان مثل سوريا يحتاج للمراجعة ونحتاج مراجعة وضعه الفني، إذ أن أجزاء الخط الجاهزة موجودة بالفعل بين الأردن ومصر كون عملية التصدير تتم بين البلدين، موضحًا أن فترة مراجعة الاتفاقيات والجوانب الفنية المتعلقة بالمرافق الفنية العابرة للبلدان الثلاث منها إلى لبنان مقرر أن يتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع.

وأوضح أن هذا الأمر سيكون بالتوازي مع مراجعة العقود المعطلة منذ عشر سنوات وما تحتاجه من إجراء تعديلات على بعض البنود بها، «بعض البنود تحتاج لمراجعات بسبب مرور عشر سنوات، والعقد موجود بالفعل ولن نخترع العجلة من جديد فالأساس موجود ولكن ما سيحدث مراجعة الشؤون المتعلقة بالفنيات والتأكد من جاهزية الخط والعقود لإعادة الضخ»، موضحًا أن عملية التصدير تبدأ في أقرب وقت.

سنتأكد من جاهزية العقود لإعادة الضخ

وحول الإجراءات المتخذة في محطة خط الغاز العربي العابرة عبر سوريا وحاجتها لرفع عقوبات أمريكية عن سوريا وتعهدات بهذا الخصوص قال الملا: «بالفعل هناك تفاهمات جرت بهذا الشان وأبلغ بها الرئيس اللبناني عون وهذا الشق هو جزء من الإجراءات الجاري التوافق عليها حالياً عبر إعفاء جانب الخط المار بسوريا من العقوبات الأمريكية ضمن المراجعات التي ستتم خلال الثلاثة أسابيع وحصلنا على موافقه مبدئية من واشنطن بهذا الشأن والوقت المتبقي لتجهيز الأوراق على مستوى كل الأطراف بغية الوصول بهذا الإعفاء بطريقة كتابية أو رسمية من الولايات المتحدة».