استمرار الأوكازيون الصيفي لآخر الشهر الجاري.. بتخفيضات تصل 60%

أكد خالد سيلمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة مد «الأوكازيون الصيفى» الأوكازيون حتى آخر سبتمبر الجاري، على أن يتم عرض الملابس الشتوى فى أول أكتوبر المقبل.

استمرار التخفيضات فى محلات وسط البلد بعد انتهاء الاوكازيون

وأوضح «سليمان» فى تصريحات خاصة استمرار المولات التجارية ومحلات وسط البلد وبعض المناطق فى المهندسين والزمالك وغيرها، فى عمل الأوكازيون.

وأشار إلى أن الهدف من مد الأوكازيون، هو الحصول على السيولة اللازمة لانتاج الملابس الشتوى ولتحقيق مزيدا من التنشيط والرواج للمبيعات.

مبيعات الاوكازيون الصيفى بنسبة 60%

وأكد أن الأوكازيون الصيفى حقق مبيعات بنسبة 60% بالمقارنة بالعام الماضى حيث كانت الأسعار فى متناول كافة الشرائح مع تقليل الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

أوضح محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن استمرارعروض المحلات لهذا الوقت جاء بعد تراكم المخزون وعدم القدرة على تسويقه، حيث قضى الأوكازيون على نسبة كبيرة من الركود والحصول على السيولة اللازمة للانتاج وأوضح أن نسبة التخفيض الكبيرة جاءت نتيجة لتكدس البضائع فى المحلات وهو ما دفعهم للإستمرار في العروض الكبيرة للأسعار.

عرض منتجات الشتاء في أكتوبر

قال الداعور أن خسائر المنتجين في الموسم الصيفى جاءت بسبب زيادة المخزون وعدم الإقبال على الشراء بعد تآكل رأس المال بنحو 25% واغلاق مصانع كثيرة نتيجة الركود وزيادة الأجور ومستلزمات الانتاج، مشيرا إلى أن الموسم الشتوى سيشهد عرض منتجاته في شهر أكتوبر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدت فترة الأوكازيون الصيفى 2021، حتى غدا الأربعاء 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، وقد بدأ الأوكازيون الصيفى يوم 2 أغسطس، حتى 2 سبتمبر، بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.