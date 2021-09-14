بث مباشر.. بدء فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر

يشهد الآن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، للعام الحالي 2021 على الهواء في بث مباشر، وتقدم الوطن بثا مباشرا لمتابعة الفاعلية، ولمشاهدة البث من هنا.

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.