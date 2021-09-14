نقابة المهندسين تناقش تصميم أنظمة الطاقة الشمسية «أون لاين»

تقيم نقابة المهندسين، ندوة «أون لاين» تنظمها لجنة الشباب بالنقابة، يوم الجمعة المقبل 17 سبتمبر في الثامنة مساء، ومن المقرر أن تتم مناقشة مبادئ تصميم أنظمة الطاقة الشمسية بعنوان «Solar Systems Design Basics».

نقابة المهندسين توفر رابط التسجيل للحضور

وقالت النقابة في بيان لها، أن التسجيل للحضور والمشاركة في الندوة من خلال هذا الرابط.

وأوضحت نقابة المهندسين أنه من المقرر أن يحاضر في الندوة المهندس محمد ثروت، Expert Prescription Sales Engineer Schneider Electric Egypt.

الطاقة الشمسية وكيفية اختيار الألواح المستخدمة

أكدت النقابة أنه سيتم الحديث خلال الندوة عن عدة موضوعات هي:

- أنظمة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة الكهربية والأنظمة المنفصلة عن الشبكة الكهربية وأنظمة المضخات.

- أنواع ألواح الطاقة الشمسية وأسس اختيارها وفقًا للتطبيقات المختلفة ومتطلبات المشروع.

- كيفية اختيار العاكس « الأنفرتر» المناسب لنظام الطاقة الشمسية المستخدم.

- كيفية تحديد زاوية الميل المثلي لألواح الطاقة الشمسية.

- كيفية تصميم وتوصيل ألواح الطاقة الشمسية للحصول على الحد الأقصى من الطاقة الكهربية على مدار العام.

- تأثير الظل على نظام الطاقة الشمسية.

القطار فائق السرعة والأنظمة الذكية لصيانة الطرق

وكانت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، قد عقدت محاضرتين، الأولى تحت عنوان «الأنظمة الذكية لصيانة الطرق المصرية كبديل منافس للنظام التقليدى الحالي»، حاضر فيها الدكتور سعد الجيوشي، فيما تناولت المحاضرة الثانية «تنفيذ مشروعات القطار فائق السرعة بين التحديات والحلول»، حاضر فيها الدكتور رامي السيد شلتوت، وأدار المحاضرتين كل من المهندس محمد الحسيني، أمين الشعبة، والمهندسة منال سري، عضو مجلس الشعبة، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث للمحاضرات المجانية الأسبوعية التي تعقدها الشعبة.

وأكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في كلمته على ضرورة حماية الطرق من الحمولات الزائدة والحفاظ عليها من خلال صيانتها «وهو ما انتبهت إليه الدولة وتجلى ذلك في إدخال تكنولوجيات حديثة في مجال صيانة الطرق مثل إعادة التدوير»- بحسب تعبيره- موضحا أن الصيانة تعطي عمرا أطول للطريق لو أحسنا صيانتها وإدارتها.