«المهندسين» توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتدريب أعضائها

وقع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تفاصيل البروتوكول الموقع بين وكالة الفضاء ونقابة المهندسين

وقال بيان صادر عن النقابة، مساء اليوم، إنه قد تم توقيع البروتوكول بمقر النقابة العامة للمهندسين، في احتفالية نظمتها نقابة المهندسين مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وحضرها المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور محمد العراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

ضاحي: نقابة المهندسين تولي اهتماما كبيرا بإعداد المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل

وخلال الاحتفالية، أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن النقابة حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد وتأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل، وصقل خبرات جموع المهندسين، من أجل تحقيق مزيد من الازدهار المهني.

وقال إن النقابة وقعت أكثر من بروتوكول تعاون، الغرض منها جميعا هو أن تكون النقابة، بيت المهندسين المصريين، هي نقطة انطلاق المهندس المصري لسوق العمل، ليس داخل مصر فقط، وإنما في أفريقيا والدول العربية والأوربية، وجميع دول العالم.

وأضاف: «تعيش مصر حاليًا، عهد جمهورية جديدة، تشهد العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المصريين وتحسين تصنيف مصر دوليا على جميع الأنشطة، وفي كل المجالات سواء في الإسكان أو الطرق أو الطاقة، التي كنا نعاني عجزا كبيرا فيها، وأصبح لدينا فائض يعادل مرة ونصف من استهلاكنا».

وتابع: «كل تلك الإنجازات تحققت بفضل إرادة سياسية فولاذية لها رؤية ثاقبة، وضعت بها استراتيجية مصر 2030، وهي الإستراتيجية التي نفذتها سواعد المصريين الوطنيين وفي المقدمة منهم المهندسين المصريين».

وأضاف: «أحد النقاط المهمة في تلك الإستراتيجية هي الاهتمام بعلوم الفضاء والطاقة النووية، وهو ما نسعى إليه عبر بروتوكول التعاون بين النقابة ووكالة الفضاء، التي تتعاون مع نقابة المهندسين لأول مرة في تاريخ النقابة».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اعتزازه بتوقيع بروتوكول التعاون مع النقابة وقال «شرف عظيم أن نتواجد في نقابة المهندسين بيت كل مهندسي مصر».

وأضاف أن سوق العمل العالمي مفتوح أمام المهندسين أصحاب الخبرات المتميزة في المجالات الحديثة المرتبطة بالفضاء والذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي، وهو ما سنسعى لتدريب مهندسي النقابة عليه من خلال هذا البروتوكول.

القوصي: وكالة الفضاء لا تهدف للربح وهدفها الأول تطوير مهارات وقدرات مهندسي مصر

وأشار «القوصي» إلى أن وكالة الفضاء المصرية لا تهدف إلى الربح، وهدفها الأول هو تطوير مهارات وقدرات مهندسي مصر في مجال الفضاء، ولهذا خصصت قمرًا صناعيًا تعليميًا لـ32 كلية في مصر، لتقديم علوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن وكالة الفضاء، ستبدأ فورًا في تفعيل برتوكول التعاون مع النقابة.

من جانبه، قال المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، إن النقابة لا تدخر جهدًا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم، ولهذا وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة في مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

أدار الاحتفالية المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي للنقابة، مؤكدا حرص نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى للنقابة على تدريب المهندسين، وتأهيلهم لاقتحام سوق العمل، فالمهندسون هم بناة الأوطان ودورهم مؤثر وفعال في جميع المشروعات القومية والوطنية.

ووجه المهندس عادل درويش، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، الشكر لهيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى على دعم جميع الجهود التي تهدف تحقيق مصالح جموع المهندسين.

البروتوكول يعمل على تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين والطلاب وحديثي التخرج

فيما قال الدكتور أحمد فرج، عضو لجنة التدريب بنقابة المهندسين العامة، منسق البروتوكول، إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم العمل على تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل، وتدريب المهندسين حديثي التخرج في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تم توقيع البرتوكول بحضور المهندس عادل درويش رئيس الشعبة الميكانيكية، والمهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس محمد ثروت، رئيس نقابة بني سويف، والمهندس محمد عبدالمجيد، وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، وعدد من خبراء الفضاء وأساتذة الجامعات وشباب المهندسين.